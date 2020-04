Fase 2 | i commercianti di Trapani al governo | “Eccovi le chiavi Tanto così chiudiamo per

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Hanno consegnato ledei negozi al prefetto, per farle arrivare simbolicamente e polemicamente al. Idi, riuniti nell’associazione “centro”, stamattina hanno dato un seguito al flashmob di ieri sera Italia Risorgi, con cui in diverse città d’Italia esercenti e artigiani hanno manifestato contro le misure annunciate dalper la2. La rabbia deidi“Sono quasi 2 mesi ormai che le porte delle nostre attività restano chiuse, i portafogli si svuotano e la tensione sale. Molti di noi hanno fatto non pochi sacrifici per arrivare dove sono oggi e la gestione di questa terribile emergenza da parte degli organi dici lascia sospesi in un limbo di incertezze“, ha spiegato l’associazione alla vigilia della protesta, ricordando che “abbiamo aspettato ...