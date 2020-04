Fase 2 | De Micheli | ipotesi buono mobilità da 200 euro per bici e monopattini

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Con la2 torneranno in movimento circa 3 milioni di persone sull’intero territorio nazionale e il 10% utilizzerà i mezzi pubblici. La Ministra Infrastrutture e Trasporti, Paola De, ha fatto il punto sul tema trasporti in occasione del Question Time alla Camera: “Sabato (2 maggio) ci sarà un incontro con gli operatori del settore – ha annunciato la Ministra – occorre che sia le aziende dei trasporti sia l’utenza si attengano all’osservanza di misure necessarie a garantire il regolare svolgimento di questa secondaal fine di ulteriormente contenere il contagio”. Al vaglio dell’esecutivo un “mobilità alternativa pari a 200”, spiega la Ministra, per acquistareclette con pedalata assistita eelettrici, e la possibilità di abbassare la ...

MichelaRoi : RT @Paolorm2012Roma: Coronavirus, De Micheli: 'Fase 2 trasporti? All'inizio ci saranno problemi e lentezze. Allo studio bonus 200 euro per… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, De Micheli: “Fase 2 trasporti? All’inizio ci saranno problemi e lentezze. Allo studio bonus 200 euro per… - Paolorm2012Roma : Coronavirus, De Micheli: 'Fase 2 trasporti? All'inizio ci saranno problemi e lentezze. Allo studio bonus 200 euro p… - MPenikas : FQ: Coronavirus, De Micheli: “Fase 2 trasporti? All’inizio ci saranno problemi e lentezze. Allo studio bonus 200 e… - Italia_Notizie : Coronavirus, De Micheli: “Fase 2 trasporti? All’inizio ci saranno problemi e lentezze. Allo studio bonus 200 euro p… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Micheli

(Teleborsa) - Con la Fase 2 torneranno in movimento circa 3 milioni di persone sull'intero territorio nazionale e il 10% utilizzerà i mezzi pubblici. La Ministra Infrastrutture e Trasporti, Paola De M ...Tutto esaurito sui treni per il Sud: con l'allentamento del lockdown previsto per il 4 maggio si teme un nuovo esodo verso le regioni meriodionali di chi non era ancora riuscito a tornare a casa. Come ...