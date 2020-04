Farmacia Marchetti | noi pagato mascherine anche 1 | 50 euro

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – “Noi siamo arrivati a pagare le1,50l’una”. A raccontarlo all’agenzia Dire e’ Alessia Ramunno, direttrice della storica‘Luisa’ nel quartiere di Prati a Roma. Adesso il Governo ha imposto un prezzo di vendita ai cittadini di 0,50 centesimi. Non senza polemiche. “L’argomento delleci tocca particolarmente- spiega- Nella fase iniziale della pandemia non riuscivamo a reperire facilmente questi dispositivi e i prezzial pubblico sono stati da subito alti. Questo perche’ lastessa li pagava non come tre mesi prima del Covid-19. In ogni caso in tutto questo periodo noi abbiamo conservato i documenti di acquisto. Nel corso dei mesi siamo arrivati appunto a pagarle1,50l’una. Quello che mi dispiace e’ che i farmacisti sono passati come la ...