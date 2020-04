F1 | Sticchi Damiani | “Fake news la cancellazione di Monza Ci prepariamo ad un GP a porte

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Una situazione in continua evoluzione. Solamente attesa in questi giorni per i prossimi aggiornamenti nel mondo dello sport. Il Coronavirus è ancora attivissimo, dunque è sempre più difficile fare previsioni. La F1 prevede di iniziare il proprio Mondiale dall’Europa, nel mese di agosto. Oggi l’intervento del presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo, a Sky Sport 24, sulla notizia di una possibiledel GP di: “Siamo convinti checi sarà comunque, anche se quasi sicuramente achiuse. Non capiamo perché siano uscite fakesu unadel GP d’Italia dal calendario 2020”. Prosegue: “Non abbiamo la sfera di cristallo per sapere cosa succederà a inizio settembre. Ci auguriamo che l’emergenza sia finita, confidiamo in un miracolo, ma ...