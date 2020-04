ESTATE ANTICIPATA di Maggio con CALDO ROVENTE e poi furiosi NUBIFRAGI

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Al momento l'attuale configurazione barica sull'Europa e sul Mediterraneo vede il dominio di una profonda area di bassa pressione sul Regno Unito, in lenta progressione verso levante. Fronti perturbati vengono veicolati verso l'Europa e sul Mediterraneo. Un ultimo impulso perturbato è atteso in transito, anche su parte dell'Italia, tra giovedì e venerdì. Subito dopo questa ondata instabile lo scenario cambierà completamente ed assisteremo al progressivo rinforzo di un promontorio anticiclonico di matrice africana. La rimonta dell'anticiclone subtropicale verrà incentivata dalla presenza di una saccatura ad ovest della Penisola Iberica. Il promontorio di alta pressione si verrà ad elevare proprio nel mezzo fra la saccatura atlantica e l'altra circolazione depressionaria in traslazione sull'Est Europa. Si andrà ...