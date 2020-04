Esports, "United per l'Italia": Totti, Cassano e Immobile scendono "in campo" per la Protezione Civile (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dopo il successo del primo "virtual match" nel giorno di Pasquetta, giovedì 30 aprile i campioni del calcio si ritroveranno per una nuova sfida eSport a scopo benefico, per sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile. Ci saranno anche Francesco Totti e Antonio Cassano tra i 22 giocatori protagonisti (11 per squadra) che si affronteranno, ognuno da casa propria, in tre tempi da 15 minuti ciascuno. Solidarietà e tanto divertimento nel secondo appuntamento con "United per... Leggi su 90min Esports - “United per l’Italia” : si sfidano Totti - Cassano e Immobile (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dopo il successo del primo "virtual match" nel giorno di Pasquetta, giovedì 30 aprile i campioni del calcio si ritroveranno per una nuova sfida eSport a scopo benefico, per sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile. Ci saranno anche Francescoe Antoniotra i 22 giocatori protagonisti (11 per squadra) che si affronteranno, ognuno da casa propria, in tre tempi da 15 minuti ciascuno. Solidarietà e tanto divertimento nel secondo appuntamento con "per...

