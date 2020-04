eSport: Totti e Immobile si scontrano sul campo virtuale di 'United per l'Italia' (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dopo il successo del primo appuntamento che ha riportato il calcio di nuovo in TV dopo settimane di assenza, i grandi campioni del pallone raddoppiano e tornano a darsi battaglia su un campo virtuale. Un comunicato stampa annuncia il ritorno di United per l'Italia, lo speciale appuntamento che vede protagonisti 22 calciatori pronti - joypad in mano - a sfidarsi dal proprio divano di casa è una competizione eSport 11 contro 11 per supportare la campagna di raccolta fondi a sostegno del lavoro della Protezione Civile Italiana, impegnata quotidianamente per gestire la crisi da COVID-19.Anche in questo secondo appuntamento i calciatori professionisti saranno impegnati in diretta TV, ancora una volta rendendo speciale un'occasione solidale di svago e divertimento, in compagnia dei propri idoli. Tre partite da 15 minuti ciascuna con momenti di approfondimento pre e post partita che, a ... Leggi su eurogamer Esports - "United per l'Italia" : Totti - Cassano e Immobile scendono "in campo" per la Protezione Civile

