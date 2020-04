Escobar il fascino del male/ Video, su Tv8 il film con Javier Bardem e Penelope Cruz (Di mercoledì 29 aprile 2020) Escobar il fascino del male in onda su Tv8 oggi, 29 aprile, dalle 21:30. Nel cast Javier Bardem, Penelope Cruz, Julieth Restrepo, Peter Sarsgaard, Oscar Jaenada, Fredy Yate e Ricardo Nino. Leggi su ilsussidiario Escobar – Il Fascino del Male - trama e trailer del film in onda mercoledì 29 aprile su Tv8 (Di mercoledì 29 aprile 2020)ildelin onda su Tv8 oggi, 29 aprile, dalle 21:30. Nel cast, Julieth Restrepo, Peter Sarsgaard, Oscar Jaenada, Fredy Yate e Ricardo Nino.

Stasera_in_TV : TV8: (21:30) Escobar - Il fascino del male (Film) #StaseraInTV 29/04/2020 #PrimaSerata #escobar-ilfascinodelmale #TV8 - GuidaTVPlus : 29-04-2020 21:30 #TV8 Escobar - Il fascino del male- 1^TV #Biografico #Film #StaseraInTV - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'Escobar- Il fascino del Male' mercoledì 29 aprile 2020) Segui su: La Notizia… - FrameSeven7 : #IoRestoaCasa _ #TV: 29/04, in prima serata: #ETlextraterrestre, #IntrigoInternazionale, #LaGrandeScommessa,… - Agenzia_Dire : #JavierBardem è #Escobar: il film sul celebre narcotrafficante sbarca questa sera in tv. -