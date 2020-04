Esame di maturità dal 17 giugno: la Azzolina rivela importanti novità (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCambia l’Esame di maturità. Ad annunciarlo è il ministro all’Istruzione, Lucia Azzolina, ai microfoni di Skuola.net. Nel corso dell’intervista la Azzolina ha dichiarato che gli studenti svolgeranno un’unica prova orale con una commissione interna a partire dal 17 giugno. La prova varrà 40 crediti e non 60 come inizialmente previsto, dunque cambia anche il sistema di distribuzione dei crediti relativi al triennio, che saranno riconvertiti per l’occasione. Di seguito i dettagli illustrati dal Ministro: La scelta – “Penso che l’Esame di Stato sia un momento importante per la vita di una persona, segna il passaggio a una realtà successiva rispetto a quello che è stato prima, un passaggio alla vita adulta. la scelta di tenere le scuole chiuse è servita a ... Leggi su anteprima24 L’oralone dell’esame di maturità dal 17 giugno

Azzolina : «Maturità al via il 17 giugno. L’esame orale non sarà una tesina»

Esami di maturità - il Ministro Azzolina : ’60 crediti da percorso studi e 40 da esame’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCambia l’di maturità. Ad annunciarlo è il ministro all’Istruzione, Lucia, ai microfoni di Skuola.net. Nel corso dell’intervista laha dichiarato che gli studenti svolgeranno un’unica prova orale con una commissione interna a partire dal 17. La prova varrà 40 crediti e non 60 come inizialmente previsto, dunque cambia anche il sistema di distribuzione dei crediti relativi al triennio, che saranno riconvertiti per l’occasione. Di seguito i dettagli illustrati dal Ministro: La scelta – “Penso che l’di Stato sia un momento importante per la vita di una persona, segna il passaggio a una realtà successiva rispetto a quello che è stato prima, un passaggio alla vita adulta. la scelta di tenere le scuole chiuse è servita a ...

AnnaAscani : Sto seguendo @agorarai e credo non sia chiaro che l’esame di stato (di maturità) sarà in presenza, proprio per risp… - rtl1025 : ?? Il giorno della data dell'esame di #maturità sarà il 17 giugno 'e l'esame orale partirà da un argomento che non s… - TgLa7 : Azzolina, la maturita' al via il 17 giugno. Esame parte da argomento scelto insieme ai docenti - ForzaPalermoIT : #Maturità2020: data di inizio e modalità dell'esame #Azzolina #Coronavirus #Covid19 - francyelia29 : @AzzolinaLucia @skuolanet Si parla sempre di maturità, ma mi scusi, da prof. di Scuola secondaria di I grado, come… -

Ultime Notizie dalla rete : Esame maturità Scuole chiuse e maturità 2020: tutti ammessi? Solo orale? Corriere della Sera