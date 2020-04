Emergenza, Spadafora: ‘Sempre più stretto il sentiero per la ripresa della Serie A’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Io vedo il sentiero per la ripresa della Serie A sempre piu’ stretto, sinceramente, ma la ripresa degli allenamenti sarebbe comunque un segnale importante perche’ i calciatori sono ormai fermi da molte settimane. Cosi’ lasciamo tutti nell’incertezza? Se non si vuole questo, si puo’ seguire la stessa strada di Olanda e Francia fermando il calcio. Le decisioni che stanno prendendo gli altri Paesi potrebbero indurre anche l’Italia a seguire una linea che a quel punto diventa una linea europea”. Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, a Omnibus su La7. “Sono in corso i contatti tra il Comitato tecnico-scientifico e la Figc, che aveva presentato il protocollo per la ripresa degli allenamenti. Proprio oggi e domani si svolgeranno una Serie di audizioni e a quel punto si capira’: io ho ... Leggi su ilcorrieredellacitta Emergenza Coronavirus - oggi incontro tra FIGC e Spadafora : i dettagli

