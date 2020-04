Emergenza Covid-19, per il 4 maggio quasi tutti esauriti i treni da Milano verso il Sud, paura per la seconda ondata di rientri (Di mercoledì 29 aprile 2020) Per il 4 maggio trenitalia informa che sta provvedendo a raddoppiare le corse da Milano verso Napoli. I posti sono esauriti anche su aerei e Bus. Si teme che ci possa essere per il giorno d’inizio della fase 2 un nuovo esodo dalle città del Nord verso il Sud. Il nuovo decreto che entrerà in vigore dal prossimo 4 maggio prevede la possibilità di rientrare a casa anche se la residenza si trova in un’altra regione e perfino da chi viene all’estero. La corsa alla prenotazione dei biglietti, da fonti di trenitalia, si prevede che non si fermerà solo verso Napoli, ma anche verso altre città come Bari e Lecce e verso Calabria e Sicilia. Si diffonde la paura che la nuova ondata possa portare nuovo picco di contagi al Meridione che fino ad ora è stato quasi risparmiato dal Covid-19. Leggi su baritalianews Emergenza COVID-19 - durante lezione online maestra sente le urla e schiaffi alla mamma di un suo alunno e chiama la Polizia

Emergenza Covid-19 - Lopalco “il numero di contagi in Puglia da giorni è molto basso - i focolai come Siciliani ridotti al minimo - ma la vigilanza deve rimanere massima”

matteorenzi : Nel momento di massima emergenza l'Italia ha avuto 4MILA pazienti in terapia intensiva per COVID. Oggi sono 1.863.… - stanzaselvaggia : Lo strano caso della raccolta fondi di Elisabetta Franchi: 210mila euro inutilizzati dopo oltre un mese di emergenz… - giorgio_gori : Riguardo a #Bergamo ho deciso di mantenere in vigore l’ordinanza che vieta il gioco d’azzardo finché durerà l’emerg… - SeacSpa : #FISCONEWS SPECIALE COVID - L’OIC ha pubblicato in bozza due documenti relativi ai riflessi dell’emergenza coronavi… - SignorAldo : RT @RaiCultura: IL CINEMA A CASA TUA Aggiornamenti sulla mostra dedicata al centenario della nascita dell'attore romano che è stata rinvia… -

