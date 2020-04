Emergenza Covid-19, nel centro a Bari è ritorno al passato, auto in doppia fila e parcheggiatori abusivi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Si pensava che dopo 50 giorni di lockdown si fosse risvegliato in alcuni baresi il senso civico ma è bastato un giorno di quasi libertà totale per rivedere il centro come ai vecchi tempi. Ore 9 di lunedì 28 aprile, auto in doppia fila in centro e in via De Giosa e parcheggiatori abusivi in azione. Il parcheggiatore abusivo però si è adeguato ai tempi, utilizzando la mascherina. Speriamo bene perché il ritorno al passato può anche provocare il mancato rispetto delle regole, assenza distanza minima tra le persone e baci e abbracci. Non per essere pessimismi ma in Germania, subito dopo il rallentamento delle misure restrittive, i contagi sono risaliti in maniera preoccupante. Leggi su baritalianews Sondaggi politici elettorali oggi 29 aprile 2020 : sulla gestione dell’emergenza Covid - gli italiani assolvono la Lombardia

L'emergenza Covid-19 e la questione delle fake news

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Kaspersky, l'emergenza Covid-19 impone meno privacy Il Sole 24 ORE Coronavirus, via ai test sierologici a Monza e in Brianza: “Non saranno i cittadini a richiederli”

Al via dal 29 aprile i test sierologici per verificare l’eventuale presenza di anticorpi in grado di fermare il coronavirus. Le analisi sono possibili grazie alla collaborazione tra ATS Brianza e le ...

Anci-Conai, nuova proroga per Covid-19

Conai ha annunciato che, in pieno accordo con Anci (Associazione dei Comuni in Italiani), sono prorogati fino al prossimo 31 ottobre gli Allegati Tecnici per la gestione dei rifiuti di imballaggio in ...

