Emergenza COVID-19, durante lezione online maestra sente le urla e schiaffi alla mamma di un suo alunno e chiama la Polizia (Di mercoledì 29 aprile 2020) durante una lezione online una maestra, anche se la telecamera del suo alunno era spenta, ha sentito le urla disperate della madre del piccolo. La donna era vittima di un brutale pestaggio da parte del marito, schiaffi e calci all’indirizzo della donna. La maestra ha capito subito che stava succedendo qualcosa di orribile in quella casa e ha chiamato la Polizia. L’aggressione si stava consumando in una casa popolare di Milano. La Polizia è intervenuta alle 14.30 di lunedì quando l’aggressione era ancora in corso. La Polizia ha provveduto all’arresto del marito violento, un 48 enne egiziano. Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - Lopalco “il numero di contagi in Puglia da giorni è molto basso - i focolai come Siciliani ridotti al minimo - ma la vigilanza deve rimanere massima”

Emergenza Covid-19 - dal 4 maggio a Bari riaprono parco 2 Giugno e la pineta di San Francesco ma con alcuni importanti divieti

Esempi: i gommoni della disperazione nel Mediterraneo o più in generale la situazione in Africa (qui ad oggi si contano 1.500 decessi per coronavirus; dati Onu). A quest'ultimo riguardo il Pam, ...

"Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano cantato da 50 artisti in favore di chi ha sofferto a causa del Covid-19

L'evento di lancio il 7 maggio 2020 alle 18 su www.amazon.it/italianallstars4life. La traccia sarà poi resa disponibile dalla mezzanotte ovunque. I diritti devoluti alla Croce Rossa Amazon e le princi ...

