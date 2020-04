Elena Santarelli choc da Paolo Bonolis | Accusata di aver causato il tumore di mio figlio

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Nel suo programma La stanza del medico,ha intervistatoche ha rivelato di essere stata vittima di assurde accuse rispetto aldelGiacomo., ospite dinella seconda puntata di La stanza del medico, ha parlato delle deliranti accuse, rispetto aldelGiacomo, fatte girare sul web dai no vax. Cosa hanno sostenuto? Che la conduttrice televisiva abbia fatto ammalare ilcon i vaccini. Mentre il mondo aspetta con ansia l'arrivo di un vaccino che ci tiri fuori da questo delicatissimo momento storico, esiste ancora un gruppo di no vax che spesso mette in giro voci calunniose. Lo ha raccontato ierinella puntata de 'La stanza del medico', la nuova trasmissione ditrasmessa ...