Ecco 1998 OR2 | l’asteroide con la mascherina che oggi ha “sfiorato” la Terra FOTO

L'enorme asteroide 52768, noto anche come 1998 OR2, con un diametro compreso tra 1,5 e 4,1km, ha compiuto il suo approccio ravvicinato alla Terra intorno alle 11:55 di questa mattina, avvicinandosi a 6,2 milioni di chilometri dal pianeta. Durante il passaggio di oggi, la roccia spaziale viaggiava all'incredibile velocità di oltre 31.000km/h, circa 9 volte più veloce di un proiettile. Secondo l'osservatorio di Arecibo di Porto Rico, le immagini dell'asteroide richiamavano la mascherina, diventata ormai simbolo della pandemia di coronavirus. "Le caratteristiche topografiche a piccola scala, come collinette e creste, su un'estremità dell'asteroide 1998 OR2 sono scientificamente affascinanti. Ma poiché stiamo tutti pensando al coronavirus, queste caratteristiche fanno sembrare che 1998 OR2 si sia ricordato di indossare una maschera."

