E’ nato “Invictus”, nuovo strumento per sostenere le start up innovative italiane (Di mercoledì 29 aprile 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo, caro direttore, Si chiama Invictus Capital ed è un nuovo strumento finanziario che guarda con interesse a start up innovative italiane con elevato contenuto tecnologico, che abbiano bisogno del capitale iniziale per passare da una fase di progettazione a una di prima realizzazione, oppure nel corso della sua espansione sul mercato. Si tratta di un veicolo di nuova costituzione che vede da un lato l’imprenditore milanese Alberto Chalon e dall’altro il Fondo Europeo di Investimenti (FEI) e la Cassa depositi e prestiti (Cdp) come soci fondatori. Gli obiettivi “Si piazza sul mercato con i classici round PRE SEED/SEED, fino a round A e la sua missione principale – sottolinea Chalon, amministratore delegato di Invictus e “business angel” del Fondo Caravella, – è quella di “finanziare ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo, caro direttore, Si chiama Invictus Capital ed è unfinanziario che guarda con interesse aupcon elevato contenuto tecnologico, che abbiano bisogno del capitale iniziale per passare da una fase di progettazione a una di prima realizzazione, oppure nel corso della sua espansione sul mercato. Si tratta di un veicolo di nuova costituzione che vede da un lato l’imprenditore milanese Alberto Chalon e dall’altro il Fondo Europeo di Investimenti (FEI) e la Cassa depositi e prestiti (Cdp) come soci fondatori. Gli obiettivi “Si piazza sul mercato con i classici round PRE SEED/SEED, fino a round A e la sua missione principale – sottolinea Chalon, amministratore delegato di Invictus e “business angel” del Fondo Caravella, – è quella di “finanziare ...

SecolodItalia1 : E’ nato “Invictus”, nuovo strumento per sostenere le start up innovative italiane - Agenpress : E’ nato Invictus, nuovo strumento a sostegno start up innovative italiane - Agenparl : FINANZA. E’ NATO INVICTUS, NUOVO STRUMENTO A SOSTEGNO START UP INNOVATIVE ITALIANE - - Fu_invictus : RT @LaVeritaWeb: Un emendamento pentastellato al Cura Italia ha cancellato la proroga fiscale: a svelarlo è il presidente Ernesto Maria Ruf… -

Ultime Notizie dalla rete : nato “Invictus”