E’ arrivato il momento di decidere il destino della Serie A

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – Il campionato riprende o no? Se riprende, quando si tornerà in campo? Se non si riprende, cosa si farà con questo campionato? Tante domande e nessuna risposta. Da quando il campionato è stato ufficialmente bloccato dal Governo il 9 marzo scorso, nessuno è stato in grado di delineare un piano principale degno di nota e delle soluzioni alternative in caso di impossibilità di ripresa. Detto che fermare la giostra calcistica è stato un atto legittimo, oltre che doveroso vista la situazione, bisogna anche dire che la situazione è stata gestita molto male da tutte le parti in causa e che, arrivati al 29 aprile, è giunto ildi prendere decisioni definitive. Sono diverse settimane che si sta provando a mettere d’accordo la Federazione, la Lega, i vari Club e il Governo, ma alun accordo non è ...