Dybala è ancora positivo dopo 39 giorni e 4 tamponi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Paulo Dybala ancora positivo al coronavirus dopo 39 giorni. Secondo quanto riporta il media spagnolo 'El Chiringuito de Jugones', l'attaccante della Juventus è risultato positivo anche al quarto tampone. Il giocatore è attualmente in isolamento nella sua casa di Torino. Era stato lo stesso calciatore ad annunciare sul suo profilo Instagram, lo scorso 21 marzo, di essere positivo al Covid-19: "Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti". Leggi su agi Dybala ancora positivo al coronavirus - quarto tampone dal 21 marzo

Coronavirus - Dybala ancora positivo al quarto tampone

Sport_Mediaset : +++ Quarto tampone per #Dybala: ancora positivo al coronavirus +++ #SportMediaset - rtl1025 : ?? Continua il calvario di Paulo #Dybala non ancora guarito dal #Coronavirus a 39 giorni dall'annuncio della positiv… - Adnkronos : #Coronavirus, '#Dybala ancora positivo al 4° tampone' - Kataklinsmann : Dybala ancora positivo dopo trentanove giorni. Lia Capizzi costretta a rimandare per la terza volta la messa in ond… - casamiaw8 : RT @gaialonge: una ragazza ligure ancora positiva dopo 50 giorni, #Dybala dopo 39 giorni (e senza sintomi). Vi basta a capire che, solo per… -