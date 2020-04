Dybala ancora positivo al coronavirus, quarto tampone dal 21 marzo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Paulo Dybala è ancora positivo al coronavirus, la notizia arriva dalla Spagna anche se non è stata ancora confermata dalla Juventus. Josep Pedrerol, presentatore di “El Chiringuito de Jugones”, ha infatti affermato che la Joya si sarebbe sottoposto ad ulteriore tampone risultato positivo nonostante sia passato più di un mese dalla scoperta della malattia.Era il 21 marzo quando Dybala annunciò la positività al coronavirus attraverso un messaggio su Instagram che comprendeva anche la fidanzata Oriana Sabatini: “Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti”, era il testo del messaggio.Dyabala, coronavirus ancora presenteIl primo test a cui si è sottoposto Dybala, così come tutta la rosa della Juventus ... Leggi su italiasera Coronavirus - Dybala ancora positivo al quarto tampone

Quarto tampone per Dybala : ancora positivo (asintomatico)

Coronavirs - Dybala ancora positivo al quarto tampone (Di mercoledì 29 aprile 2020) Pauloal, la notizia arriva dalla Spagna anche se non è stataconfermata dalla Juventus. Josep Pedrerol, presentatore di “El Chiringuito de Jugones”, ha infatti affermato che la Joya si sarebbe sottoposto ad ulteriorerisultatononostante sia passato più di un mese dalla scoperta della malattia.Era il 21quandoannunciò la positività alattraverso un messaggio su Instagram che comprendeva anche la fidanzata Oriana Sabatini: “Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti”, era il testo del messaggio.Dyabala,presenteIl primo test a cui si è sottoposto, così come tutta la rosa della Juventus ...

Sport_Mediaset : +++ Quarto tampone per #Dybala: ancora positivo al coronavirus +++ #SportMediaset - rtl1025 : ?? Continua il calvario di Paulo #Dybala non ancora guarito dal #Coronavirus a 39 giorni dall'annuncio della positiv… - Adnkronos : #Coronavirus, '#Dybala ancora positivo al 4° tampone' - shevathas : RT @Miti_Vigliero: Se un ragazzo forte e ipercontrollato sanitariamente come lui, pur sentendosi bene risulta ancora positivo dopo quasi 40… - kurtsnrain : Pare che Dybala sia ancora positivo, dopo il quarto tampone. Però Gravina vuole ricominciare per non essere il bec… -