Due Newco per Alitalia | obiettivo 1° giugno

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Audizione accesa in commissione Trasporti della Camera, riunita in videoconferenza dalla Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio, da parte del commissario straordinario di, Giuseppe Leogrande, sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive della compagnia aerea a seguito dell’emergenza coronavirus. Dopo avere illustrato i dati aggiornati su conti e operatività, Leogrande è stato invitato dai componenti la commissione a fornire maggiori indicazioni sulle strategie che si stanno perseguendo e porteranno alla creazione di una doppia, quella principale che gestirà la flotta e i servizi aerei, e l’altra che coprirà con CityLiner la divisione regionale. L’di partenza resta il primo. Detto che nel mese di marzoha registrato un -76,5% in termini di vendite rispetto a ...