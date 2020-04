“Dov’è papà”: ecco le strazianti immagini e il dolore del figlio del poliziotto ucciso (video) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un video che definire straziante è dire poco. L’omaggio dei colleghi di Pasquale Apicella morto due giorni fa a Napoli è da brividi. Ma ancor più drammatica è la scena della famiglia dell’agente ucciso nel violentissimo impatto tra la sua volante e l’Audi A4 sulla quale viaggiavano i quattro criminali, tutti provenivano dal campo di Giugliano in Campania, a Nord del capoluogo partenopeo. Le lacrime dei familiari affacciati al balcone, mentre i colleghi di Pasquale gli rendono omaggio con le sirene spiegate sta commuovendo tutti. Scene che non dimenticheremo. Lacrime incessanti quello delle donne di famiglia, tra le quali si ascolta il pianto della bimba più piccola dell’agente; e la domanda del più grandicello: “Dov’è papà”? Già, il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un video che definire straziante è dire poco. L’omaggio dei colleghi di Pasquale Apicella morto due giorni fa a Napoli è da brividi. Ma ancor più drammatica è la scena della famiglia dell’agentenel violentissimo impatto tra la sua volante e l’Audi A4 sulla quale viaggiavano i quattro criminali, tutti provenivano dal campo di Giugliano in Campania, a Nord del capoluogo partenopeo. Le lacrime dei familiari affacciati al balcone, mentre i colleghi di Pasquale gli rendono omaggio con le sirene spiegate sta commuovendo tutti. Scene che non dimenticheremo. Lacrime incessanti quello delle donne di famiglia, tra le quali si ascolta il pianto della bimba più piccola dell’agente; e la domanda del più grandicello: “Dov’è papà”? Già, il ...

