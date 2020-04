Dossier CONI, i dettagli. Tennis e golf potrebbero ripartire con maggior sicurezza, molti più problemi per sport di squadra e boxe (Di mercoledì 29 aprile 2020) Emergono i primi dettagli circa la composizione del Dossier CONI “Lo sport riparte in sicurezza“, arrivato nelle mani del Ministro Vincenzo Spadafora nella giornata di ieri. Per molti sport, specialmente di squadra, non ci sono buone notizie, mentre sono soprattutto quelli individuali ad avere un più ampio margine di tranquillità. In particolare, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, c’è una scala di valori di rischio che va da 0 a 4. In particolare, a 4 si trovano il pugilato (sport di lotta per eccellenza), lo squash (spazi non propriamente ampi), il basket e il volley (che, pur non essendo strettamente di contatto, prevede confronti ravvicinati). Il calcio si trova a 3 insieme alla scherma, mentre a 2 ci sono pallanuoto e beach volley. A 1 si trovano nuoto in corsia (in piscina, per intenderci) e ciclismo, a 0 golf, Tennis, ... Leggi su oasport Coronavirus - il Coni consegna a Spadafora il dossier che classifica gli sport per rischio. E inchioda il calcio in panchina (Di mercoledì 29 aprile 2020) Emergono i primicirca la composizione del“Lo sport riparte in“, arrivato nelle mani del Ministro Vincenzo Spadafora nella giornata di ieri. Persport, specialmente di squadra, non ci sono buone notizie, mentre sono soprattutto quelli individuali ad avere un più ampio margine di tranquillità. In particolare, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, c’è una scala di valori di rischio che va da 0 a 4. In particolare, a 4 si trovano il pugilato (sport di lotta per eccellenza), lo squash (spazi non propriamente ampi), il basket e il volley (che, pur non essendo strettamente di contatto, prevede confronti ravvicinati). Il calcio si trova a 3 insieme alla scherma, mentre a 2 ci sono pallanuoto e beach volley. A 1 si trovano nuoto in corsia (in piscina, per intenderci) e ciclismo, a 0, ...

Dagli allenamenti con gruppi chiusi ai tamponi prima di ogni gara: ecco il rapporto sviluppato dal Politecnico di Torino, dal Coni e dal Comitato paralimpico. "Lo… Leggi ...

Per il pallone il report contiene pessime notizie: per gli sport di squadra, si parla di tampone per tutti i giocatori 48 ore prima di ogni gara. È una condizione che fa crollare il castello di carte ...

