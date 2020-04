Donna massacrata di botte e poi seppellita viva dai vicina di casa (Di mercoledì 29 aprile 2020) In Ucraina una Donna è stata seppellita viva da due vicini di casa. La coppia di fratelli la picchia per ore prima di portarla al cimitero e sotterrarla. Nina Rudchenko, di 57 anni, ha dovuto scavare per uscire dalla tomba in cui è stata seppellita viva da una coppia di vicini ubriachi. La Donna ucraina … L'articolo Donna massacrata di botte e poi seppellita viva dai vicina di casa è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus - donna massacrata dal marito : intervengono i vicini

Ultime Notizie dalla rete : Donna massacrata Donna massacrata di botte e poi seppellita viva dai vicina di casa ViaggiNews.com Ronzulli(Fi): donne pagano prezzo maggiore per epidemia

"In questa pandemia le donne hanno dimostrato, ancora una volta, di avere spalle larghe e possenti dal momento che proprio sulla componente femminile gravano, più di ogni altra, le ricadute sociali ed ...

Sonia Bruganelli presa di mira sui social: lo scatto che indigna i fan

Un nuovo post di Sonia Bruganelli ha scatenato l'ira dei fan: lo scatto della discordia che non piace al popolo dei social ...

