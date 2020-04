Don Peppinu – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 aprile 2020) DonCorso Garibaldi, 111 – 20121Tel. 02/91571284 Sito Internet: www.don.it Tipologia: gelateria Prezzi: coni e coppette 2,80/5€, gelato 24€/kg, panna 20€/kg Giorno di chiusura: mai OFFERTACambio di nome per l’ex gelateria Tasta che ora si chiama Donma continua a fare il gelato alla moda siciliana. Lo chef glacier è sempre Peppe Flamingo e la sua amata isola è la protagonista. Lo si capisce dai cannoli farciti sul momento o dalla vasta scelta di granite dove spiccano i gelsi e la mandorla. La conferma la si ha assaggiando il gelato, con i suoi gusti classici, come crema o nocciola, oppure quelli che ricordano maggiormente i sapori dell’isola, come il sorbetto ai limoni di Siracusa Igp, fresco e dissetante, oppure il fiordimandarino (fiordilatte variegato con mandarini tardivi di Ciaculli), una ricetta ...