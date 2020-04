Dl aprile: tensioni sul nodo famiglia, dubbi su assegno mensile (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sul dl aprile, che il governo spera di approvare giovedì – ultimo giorno del mese corrente – uno dei nodi più complessi da sbrogliare è quello sulle famiglie, tra bonus baby sitter, congedi parentali e assegni per i figli da valutare. assegno famiglia in bilico L’ultimo punto in particolare, l’assegno familiare, sarebbe motivo di maretta nel governo. A battagliare per inserire un assegno mensile per tutti i figli, dando un sostegno stabile alle famiglie, è la ministra Elena Bonetti, di Italia Viva. Somme che, per la responsabile della famiglia, varierebbero in base all’Isee, garantendo da 80 a 160 euro di aiuto mensili. “Così come lo ha pensato Bonetti costa troppo – dicono fonti del Mef all’Adnkronos – è davvero difficile riuscire a inserire l’assegno nel decreto, praticamente ... Leggi su quifinanza Coronavirus : su dl aprile tensioni su famiglia - dubbi su assegno - ipotesi aiuti spalmati

Oroscopo 10 aprile 2020 : tensioni per Toro e Leone - grande passione per lo Scorpione

"Preoccupata dalle tensioni - ma 3 aprile è troppo presto per riaprire tutto" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sul dl, che il governo spera di approvare giovedì – ultimo giorno del mese corrente – uno dei nodi più complessi da sbrogliare è quello sulle famiglie, tra bonus baby sitter, congedi parentali e assegni per i figli da valutare.in bilico L’ultimo punto in particolare, l’familiare, sarebbe motivo di maretta nel governo. A battagliare per inserire unper tutti i figli, dando un sostegno stabile alle famiglie, è la ministra Elena Bonetti, di Italia Viva. Somme che, per la responsabile della, varierebbero in base all’Isee, garantendo da 80 a 160 euro di aiuto mensili. “Così come lo ha pensato Bonetti costa troppo – dicono fonti del Mef all’Adnkronos – è davvero difficile riuscire a inserire l’nel decreto, praticamente ...

TV7Benevento : Coronavirus: su dl aprile tensioni su famiglia, dubbi su assegno, ipotesi aiuti spalmati... - infoitinterno : 25 Aprile, tensioni a Milano fra antagonisti in strada e polizia - At_ollo : @CarloCalenda Vero, ma nn è novità d'oggi, è così da fine anni '60: aperti oppositori ai PiCI appellati come fascis… - Notiziedi_it : Napoli, 25 aprile. Tensioni a Napoli, de Magistris: “Noi altoparlante per rivendicazioni che vanno rivolte a govern… - venti4ore : Napoli, 25 aprile. Tensioni a Napoli, de Magistris: “Noi altoparlante per rivendicazioni che vanno rivolte a govern… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile tensioni Coronavirus: su dl aprile tensioni su famiglia, dubbi su assegno, ipotesi aiuti spalmati Metro Il Recovery Fund divide anche sui social

Giovedì sera, 23 aprile, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Europeo composto dai 27 capi di stato e di governo, ed è stata approvata la creazione di un “Fondo europeo per la ripresa” o Recov ...

Yoga e ginnastica: la nuova tendenza del fai da te

Negli ultimi anni, grazie alla diffusione capillare di internet, computer e soprattutto smartphone, in tanti hanno deciso di convertirsi all’allenamento fai da te. La tecnologia ha infatti reso possib ...

Giovedì sera, 23 aprile, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Europeo composto dai 27 capi di stato e di governo, ed è stata approvata la creazione di un “Fondo europeo per la ripresa” o Recov ...Negli ultimi anni, grazie alla diffusione capillare di internet, computer e soprattutto smartphone, in tanti hanno deciso di convertirsi all’allenamento fai da te. La tecnologia ha infatti reso possib ...