Disarmo | la società civile si muove | Spostare la spesa pubblica verso scuola e

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Rete Italiana per il, Sbilanciamoci! e Rete della Pace chiedono di iniziare un "vero processo di spostamento di...

Nel 2019 gli stati hanno speso quasi duemila miliardi di dollari in armi di guerra: lo rivelano i dati dell’Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace di Stoccolma (Sipri), che nel suo ultimo rapp ...I dati Sipri nelle Giornate globali di azione sulle spese militari. Le Ong al governo italiano: nel 2020 moratoria su acquisto nuovi sistemi d'arma. Piovesana (M5s): un miliardo di meno per gli F-35 ...