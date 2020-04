Dimesso Marco Maffeis | il secondo paziente di Bergamo a Palermo | «Grazie Sicilia» VIDEO

Leggi su direttasicilia

(Di mercoledì 29 aprile 2020) E’ statostamane, dal reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di, anche ilbergamasco trasferito inil 14 marzo scorso, a seguito della mancanza di posti in Lombardia. L’uomo,di 61 anni, è risultato negativo al doppio test del tampone rinofaringeo ed è in buone condizioni di salute. E’ stato trasferito, mediante un ponte aereo, in un ospedale milanese, dove completerà il percorso terapeutico di riabilitazione polmonare. «Sono felice – ha detto prima di salire sull’ambulanza, che lo stava trasportando in aeroporto -. In questo reparto mi hanno voluto bene, mi hanno amato e guarito. Mi sento fortunato, un sopravvissuto. Ci sono tanti che mancano, anche nel mio paese, dove su 8 mila abitanti ne sono morti più di cento. Noi veniamo inspesso e ...