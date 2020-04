Diavoli 2 ci sarà | ambientata nel 2020 durante la pandemia | parla Guido Maria Brera

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Mentre la programmazione della prima stagione supera il giro di boa su Sky Atlantic, si lavora già alla scrittura di2: la produzione originale Sky con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey è già stata rinnovata per un secondo capitolo, attualmente in fase di sviluppo. Adattamento del romanzo Idi, un thriller finanziario ambientato negli anni dell'austerity dopo la grande crisi finanziaria del 2008,ha debuttato il 17 aprile scorso in anteprima assoluta in Italia, affermandosi come il miglior esordio per una serie Sky Original della stagione 2019/20 (572 mila spettatori in media per il primo appuntamento) e terzo miglior debutto degli ultimi 3 anni, dietro a Gomorra 4 e Catch-22. Già venduta in 160 Paesi, distribuita globalmente dal gruppo NBCUniversal,avrà certamente un ...