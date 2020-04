Deutsche Bank, tassi negativi per depositi superiori ai 100mila euro (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – La banca tedesca Deutsche Bank ha annunciato che a partire dal prossimo 18 maggio introdurrà, “esclusivamente per i nuovi contratti con clienti provati”, interessi negativi per i depositi superiori ai 100mila euro. “La perdurante pressione dei tassi d’interesse negativi rende necessaria l’applicazione di commissioni di custodia sui nuovi contratti per depositi a partire dai 100mila euro per ciascun conto dal 18 maggio” ha riferito da Francoforte un portavoce della Banca. Finora dalla misura erano stati coinvolti solo grandi imprese e grandi patrimoni. Leggi su quifinanza Deutsche Bank conferma utile 1° trimestre a 66 milioni

Deutsche Bank è una minaccia per i mercati?

