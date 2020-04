Detroit di Kathryn Bigelow stasera giovedì 30 aprile su Rai 4

(Di mercoledì 29 aprile 2020)il dramma digiovedì 30su Rai4, in seconda serata Dark Night. Giovedì sera all’insegna dei racconti americani su Rai 4 con due nuovi appuntamenti del ciclo American Tale. In prima serata alle 21:20 di giovedì 30il drammadiche ricostruisce le rivolte cittadine del 1967. Il ciclo American Tales prosegue in seconda serata con un’altra storia vera tratte dalle violente cronache americane: “Dark night” di Tim Sutton. La pellicola ricostruisce i fatti e le circostanze che hanno portato alla terribile strage di Aurora in Colorado nel 2012, quando un folle assassino uccise 12 persone durante la proiezione di un film di Batman.la trama del filmsu Rai 4 Al centro digli scontri avvenuti tra il 23 e il 27 luglio del 1967 nati dopo l’intervento della ...

Roma, 29 apr. (askanews) - Per il ciclo American Tales, giovedì 30 aprile alle 21.20, Rai4 (canale 21) propone lo sconvolgente film di Kathryn Bigelow "Detroit", potente dramma sull'odio razziale che ...Nel 1967 a Detroit, in piena epoca delle battaglie per i diritti civili degli afroamericani, in un ghetto della città una notte scoppia la rivolta a seguito di una retata della polizia in un club, do.