Denti bianchissimi: ecco 5 rimedi naturali per un sorriso smagliante! (Di mercoledì 29 aprile 2020) Vorreste Denti bianchissimi? Un sorriso smagliante è molto più importante di un make-up fatto bene o un outfit giusto. Esistono ben 5 rimedi naturali per 5 problematiche specifiche riguardanti l’igiene orale, tutti sicuri per la salute della vostra dentatura. Vi ritroverete così a mostrare lo smalto più candido di sempre in pochissimo tempo! Curiose? Iniziamo! 1. Denti neri a causa del fumo? La soluzione è il Limone. Le fumatrici sanno di cosa stiamo parlando. La sigaretta, nel tempo, annerisce i Denti attaccandosi allo smalto. Come rimediare? Con il limone, il miglior alleato contro i segni da nicotina! La sua composizione, fortemente acida va a sciogliere le macchie e la placca lasciando lo smalto immacolato. Una raccomandazione, però è d’obbligo: usatelo al massimo 3 volte al mese, perché potrebbe intaccare la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 29 aprile 2020) Vorreste? Unsmagliante è molto più importante di un make-up fatto bene o un outfit giusto. Esistono ben 5per 5 problematiche specifiche riguardanti l’igiene orale, tutti sicuri per la salute della vostra dentatura. Vi ritroverete così a mostrare lo smalto più candido di sempre in pochissimo tempo! Curiose? Iniziamo! 1.neri a causa del fumo? La soluzione è il Limone. Le fumatrici sanno di cosa stiamo parlando. La sigaretta, nel tempo, annerisce iattaccandosi allo smalto. Comeare? Con il limone, il miglior alleato contro i segni da nicotina! La sua composizione, fortemente acida va a sciogliere le macchie e la placca lasciando lo smalto immacolato. Una raccomandazione, però è d’obbligo: usatelo al massimo 3 volte al mese, perché potrebbe intaccare la ...

Tantissimi mi chiedono come fare per avere il sorriso perfetto, quello che sfoggiano i personaggi in vista. Denti bianchissimi in labbra ben disegnate, una ri ...

