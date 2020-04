Decreto fase 2: treno fermo se passeggero sta male. Le novità (Di mercoledì 29 aprile 2020) Decreto fase 2: treno fermo se passeggero sta male. Le novità Decreto fase 2: treno fermo se passeggero sta male. Le novità Importanti novità anche per i trasporti su rotaia, a seguito della stesura del Decreto fase 2. Infatti, tale provvedimento ammette la ripartenza, graduale e in condizioni di sicurezza, dei trasporti pubblici. Ma lo fa, appunto, con estrema cautela: i viaggi sui mezzi pubblici, e soprattutto in treno, potrebbero subire lo stop se nel convoglio viene individuata una persona che sta male e con sintomi riconducibili al Covid-19. Vediamo allora più da vicino che cosa c’è da sapere in ambito trasporti ferroviari e coronavirus, in modo che i tantissimi pendolari sparsi sul territorio siano informati sulle ultime novità normative. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul rimborso ... Leggi su termometropolitico Fase 2 : il Decreto non piace praticamente a nessuno. Tutte le proteste

