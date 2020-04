Declassamento Italia a BBB-. Gualtieri a Fitch: “Altre agenzie più prudenti” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il MInistero dell’Economia e delle Finanze rilascia la seguente nota: “Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, prende atto della decisione dell’agenzia Fitch di declassare il merito di credito della Repubblica Italiana al livello BBB-, con outlook stabile. L’agenzia è intervenuta anticipando la valutazione del rating programmata per il 10 luglio. L’accelerazione sarebbe giustificata dal deterioramento in atto del quadro macroeconomico e della finanza pubblica. Si tratta tuttavia di effetti interamente dovuti a una causa esogena e temporanea. La valutazione degli impatti sulle prospettive di crescita e sul merito di credito sconta inevitabilmente un considerevole margine di incertezza. Le altre agenzie di rating hanno in effetti assunto un atteggiamento più prudente. La valutazione non tiene conto delle rilevanti ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il MInistero dell’Economia e delle Finanze rilascia la seguente nota: “Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto, prende atto della decisione dell’agenziadi declassare il merito di credito della Repubblicana al livello BBB-, con outlook stabile. L’agenzia è intervenuta anticipando la valutazione del rating programmata per il 10 luglio. L’accelerazione sarebbe giustificata dal deterioramento in atto del quadro macroeconomico e della finanza pubblica. Si tratta tuttavia di effetti interamente dovuti a una causa esogena e temporanea. La valutazione degli impatti sulle prospettive di crescita e sul merito di credito sconta inevitabilmente un considerevole margine di incertezza. Le altredi rating hanno in effetti assunto un atteggiamento più prudente. La valutazione non tiene conto delle rilevanti ...

