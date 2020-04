De Micheli: “Bonus da 200 euro per bici e servizi in sharing”. Le aziende di trasporto: “Regole impossibili” (Di mercoledì 29 aprile 2020) La ministra De Micheli al ‘Question Time’ in Parlamento: “Pronti ad incentivare l’acquisto di bici”. ROMA – L’emergenza coronavirus potrebbe portare ad un cambio dei trasporti. Nel Question Time in Parlamento la ministra De Micheli è intervenuta su come sarà caratterizzato il movimento in Italia in attesa del vaccino. “Con la ‘fase 2’ si metteranno in movimento oltre 3 milioni di persone, molte delle quali utilizzeranno i mezzi pubblici. Occorre, dunque, che sia le aziende che gli utenti si attengano alle misure decise per cercare di evitare la diffusione del contagio“. Diretta del question time con i Ministri Paola De Micheli – Trasporti e Alfonso Bonafede – Giustizia. I temi: http://bit.ly/QT 290420 #OpenCameraPubblicato da Camera dei deputati su Mercoledì 29 aprile 2020 Sulle ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 29 aprile 2020) La ministra Deal ‘Question Time’ in Parlamento: “Pronti ad incentivare l’acquisto di”. ROMA – L’emergenza coronavirus potrebbe portare ad un cambio dei trasporti. Nel Question Time in Parlamento la ministra Deè intervenuta su come sarà caratterizzato il movimento in Italia in attesa del vaccino. “Con la ‘fase 2’ si metteranno in movimento oltre 3 milioni di persone, molte delle quali utilizzeranno i mezzi pubblici. Occorre, dunque, che sia leche gli utenti si attengano alle misure decise per cercare di evitare la diffusione del contagio“. Diretta del question time con i Ministri Paola De– Trasporti e Alfonso Bonafede – Giustizia. I temi: http://bit.ly/QT 290420 #OpenCameraPubblicato da Camera dei deputati su Mercoledì 29 aprile 2020 Sulle ...

repubblica : De Micheli, 'studiamo un bonus da 200 euro per bici e servizi in sharing' - PiacenzaSera : “Ho proposto – spiega il Ministro – l’adozione di un pacchetto di misure nel prossimo Decreto per incentivare i mez… - carloscatozza : Puzza di truffa oltre buone intenzioni. Scooter spazzeranno via #bicicletta da gia’ poche ciclabili e non renderann… - triesteinbici : RT @bikeitalia_it: ? #Fase2 | De Micheli: bike lane in Codice della Strada, bonus 200 euro per bici, ebike e monopattini - VikyBorgomeo : De Micheli, 'studiamo un bonus da 200 euro per bici e servizi in sharing' -

Ultime Notizie dalla rete : Micheli “Bonus