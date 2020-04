Daniele Scardina e la quarantena con Diletta Leotta | “Cosa facciamo? Tutto quello che si

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Trae il pugilele cose sembrano andare a gonfie vele. La loro conoscenza, che inizialmente per qualcuno poteva sembrare solo un flirt passeggero, si sta trasformando in qualcosa di molto importante, tanto che i due stanno trascorrendo insieme lalegata all’emergenza Coronavirus. Il pugile ha voluto raccontare come la coppia sta vivendo questa fase delicata, da trascorrere necessariamente in casa. Il ragazzo, in un’intervista a Novella 2000, ha ammesso quanto sia difficile per lui restare lontano dal ring: “Sono una persona molto iperattiva. Ora mi sto adattando a questa reclusione. So che è per il nostro bene quindi mi tocca. Ci siamo adattati e continuiamo a farlo sperando di ripartire al più presto”. Per fortuna al suo fianco c’è la bella: “Non ci nascondiamo ...