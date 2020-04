Daniel Osvaldo rivelazioni piccanti su Francesco Totti

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 29 aprile 2020)un’amicizia che dura da tantissimi annisono amici da ormai tantissimo tempo, dai tempi in cui i due giocavano insieme nella Roma. Grazie alla loro professione, entrambi hanno trovato un’amicizia davvero particolare, che chiunque vorrebbe avere. Si sono sostenuti ed aiutati in qualunque situazione, anche nelle peggiori. Per esempio il calciatore sudamericano ricorda un episodio in cui qualcuno, del quale si sceglie di non fare il nome, avrebbe voluto ucciderlo. Così dovendosi spostare da un luogo all’altro, dopo gli allenamenti chiese aiuto ae De Rossi e. Nessuna paura, soprattutto avendo due amici così. Il calciatore oggi dell’amicizia nata consull’erba verde parla di lui benissimo. Non riesce a trovare un solo aspetto negativo sul Romano, è ...