Dall’infanzia alla sopravvivenza | come stiamo sognando a causa dell’isolamento

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Nel pieno dell’isolamento imposto dal lockdown da coronavirus, appena ritoccato dalle novità in vigore dal prossimo 4 maggio, la notte e in particolare i sogni rimangono uno dei pochi momenti liberi dalle stringenti, e spesso contraddittorie, indicazioni del governo. I complessi fenomeni che sovrintendono la creazione di storie immaginifiche spesso disconnesse e turbolente ma pur sempre con un loro senso profondo costituisce probabilmente l’ultima riserva di libertà assoluta personale. Visto che quando apriamo gli occhi ci sembra davvero di essere precipitati in un incubo dei peggiori.