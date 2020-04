DALLA CINA Lao Xi | Pd-Repubblica | gli Usa “tornano” in Italia?

fattoquotidiano : Coronavirus, indagata l’ex presidente della Camera Irene Pivetti: sequestrate mascherine che la sua società ha impo… - fanpage : Pivetti indagata per presunta frode - RaiSport : Grazie a Roberto #Baggio dalla #Cina a #Brescia e #Vicenza sono arrivate oltre 35 mila mascherine, donate da un suo… - demian_yexil : RT @dukana2: #Coronavirus, indagata Irene #Pivetti della #Lega ??sequestrate mascherine che la sua società ha importato dalla #Cina. #Covid1… - corgi_lover : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, Irene Pivetti indagata per una presunta frode sull'importazione mascherine dalla Cina -

Ultime Notizie dalla rete : DALLA CINA

Irene Pivetti, che a 31 anni fu la più giovane presidente della Camera, tra il 1994 e il ’96, è indagata dalla Procura di Siracusa, in qualità di amministratore delegato della Only logistics Italia sr ...BRUXELLES - "Le pubblicazioni del Seae sono indipendenti. Non ci siamo mai inchinati ad alcuna presunta pressione politica esterna". Lo riferisce il portavoce di Josep Borrell dopo l'articolo del NyT ...