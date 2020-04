Dal neostatalismo alla democrazia illiberale il passo è breve

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Ilmontante, alimentato da montagne di miliardi a debito e da un potenziale, imponente spostamento di potere economico dal privato al pubblico sta per diventare, forse non solo in Italia, la nuova frontiera della politica e della cultura. Chi lo considera un pericolo (per ora, pochi), è bene che si attrezzi. E pensare che all’origine c’era qualcosa di addirittura opposto, iniziato molti anni fa, col declino della politica e della sua centralità. Era l’epoca, post inchieste giudiziarie, in cui pezzi rilevanti dei ceti produttivi avevano conquistato una sorta di indipendenza, con l’ebrezza di poter far da soli, senza bisogno della decisione pubblica. Guai a cancellare qualche provvidenza, qualche sostegno o qualche esenzione, ma che fastidio la politica, con i suoi riti e la sua burocrazia. Finalmente si poteva starne...