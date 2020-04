Dagli artisti ai collegamenti video | ecco come sarà il Concerto del Primo Maggio 2020

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Non sarà il Concertone che è sempre stato, ma un evento che ha il coraggio di andare avanti adattandosi allo stato d’emergenza che il nostro paese è ormai chiamato ad affrontare. Il Concerto del Primo Maggio cambia cornice, ma non la sostanza: si sposterà da Piazza San Giovanni alla sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e in diversi teatri e locali sparsi nella penisola che saranno tutti in collegati in diretta con il Teatro delle Vittorie a Roma, dove il programma verrà condotto. La musica non si ferma, quindi, e, al di là dell’obbligo di non poter valicare i confini regionali, supera metaforicamente le barriere e torna più forte che mai in questo periodo di sosta forzata. Il concerto, che i sindacati Cgil, Cisl e Uil intitolano Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro, sarà trasmesso in diretta su Raitre dalle 20 alle 24 e in contemporanea su Radio2, con il commento di Ema Stokholma e Gino Cataldo. https://twitter.com/RaiTre/status/1254817588703625222