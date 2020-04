Da Napoli l’asta delle maglie contro il Coronavirus (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di Lettura: 3 minuti A lanciare la campagna benefica è stata la Fondazione Cannavaro-Ferrara, dal nome “Je sto vicino a te“, di facile interpretazione, e che fino ad ora ha raccolto più di 100mila euro da devolvere in beneficenza in questo triste momento di lotta alla pandemia da Covid-19. Attraverso la vendita delle maglie delle grandi glorie del calcio, i due ex calciatori stanno in pratica raccogliendo fondi per aiutare le famiglie napoletane in difficoltà durante l’emergenza Covid-19. © www.ilmattino.it Le maglie all’asta di Campioni del e di Napoli Sono state vendute maglie di molti campioni passati da Napoli o di Napoli, come quelle di Immobile e Insigne, vendute anche per un totale di circa 7000 euro. Ma anche quella di Lavezzi, acquistata per l’ira dei tifosi juventini da Dybala (leggi ... Leggi su lapiazzettadellosport Napoli - anche il Papu Gomez aveva provato a comprare all’asta la maglia di Diego Armando Maradona

Calcio Napoli - De Laurentiis si aggiudica la maglia messa all’asta da Mertens per beneficenza

