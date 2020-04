“Da censura”. Eliana Michelazzo, la foto senza nulla. Mai vista così ‘libera’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il viaggio introspettivo di Eliana Michelazzo sembrava un argomento ormai fin troppo approfondito ma, invece, l’ex agente di Pamela Prati intende scavare ancora più affondo nella sua anima e nel suo passato con lo scopo di risorgere dalle proprie, ceneri come farebbe una fenice. Il processo di catarsi del volto televisivo si sussegue tra post nostalgici in cui la protagonista narra ai tanti follower la sua versione dei fatti, mostrando chi era prima di tuffarsi nel pericoloso mondo dei riflettori. Il Pamela Prati-Gate ha esaurito gli scheletri nell’armadio e l’interesse del pubblico è scemato nel tempo, lasciando le protagoniste incriminate a riflettere sui propri errori, Eliana Michelazzo finora sembra la più determinata nell’intento. Mark Caltagirone, i suoi figli e Simone Coppi sembrano essere realmente esistiti per tutti, ma è ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il viaggio introspettivo disembrava un argomento ormai fin troppo approfondito ma, invece, l’ex agente di Pamela Prati intende scavare ancora più affondo nella sua anima e nel suo passato con lo scopo di risorgere dalle proprie, ceneri come farebbe una fenice. Il processo di catarsi del volto televisivo si sussegue tra post nostalgici in cui la protagonista narra ai tanti follower la sua versione dei fatti, mostrando chi era prima di tuffarsi nel pericoloso mondo dei riflettori. Il Pamela Prati-Gate ha esaurito gli scheletri nell’armadio e l’interesse del pubblico è scemato nel tempo, lasciando le protagoniste incriminate a riflettere sui propri errori,finora sembra la più determinata nell’intento. Mark Caltagirone, i suoi figli e Simone Coppi sembrano essere realmente esistiti per tutti, ma è ...

RosiPolimeni : RT @MammaNunmat64: @RosiPolimeni @Ivan__soli Rosi... a me non piace per mie. L'idea che piaccia è tutta una manovra di marketing. Ma non ha… - AddaVenyBaphox : @Adnkronos pagliacci da commissariare e da [CENSURA] - MammaNunmat64 : @RosiPolimeni @Ivan__soli Rosi... a me non piace per mie. L'idea che piaccia è tutta una manovra di marketing. Ma n… - Sicilianodoc7 : @StefanoDePonte Ciao bró.. è da censura? ?? ?? ?? - Max_883 : @luca5587 @tommasorodano Certe cose sono da censura totale e non andrebbero scritte mai a nessuno, ma anche verso c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Da censura”