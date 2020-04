Cura Italia, Inps: “Al 28 aprile 7,8 milioni di persone in cassa integrazione”. Quella in deroga pagata solo a 29.350 lavoratori (Di mercoledì 29 aprile 2020) Continua a procedere a rilento il versamento della cassa integrazione, sia ordinaria sia in deroga. L’Inps ha aggiornato i dati su domande e pagamenti al 28 aprile e il risultato è che i beneficiari complessivi della cig e dell’assegno ordinario sono oltre 7,8 milioni ma solo 4,99 milioni hanno ricevuto il primo assegno grazie a un anticipo versato dall’azienda, che poi avrà il conguaglio Inps. La cassa in deroga gestita dalle Regioni sconta ritardi ancora peggiori: finora le domande inviate all’istiuto dagli enti locali per l’autorizzazione al pagamento sono 122.747 e solo 29.350 beneficiari sono stati pagati. Il totale dei lavoratori beneficiari di cig ordinaria per Covid è 4.987.218. Di questi, 3.587.745 hanno ricevuto l’anticipo dalle aziende e per 1.399.473 è “in corso” il pagamento diretto da Inps. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano Bollo auto 2020 e revisioni : decreto cura Italia - arrivano le proroghe

Bollo auto 2020 e revisioni : decreto cura Italia - arrivano le proroghe

Poste Italiane - a Napoli un’azienda sicura : oltre 1800 telecamere di videosorveglianza (Di mercoledì 29 aprile 2020) Continua a procedere a rilento il versamento dellaintegrazione, sia ordinaria sia in deroga. L’ha aggiornato i dati su domande e pagamenti al 28e il risultato è che i beneficiari complessivi della cig e dell’assegno ordinario sono oltre 7,8ma solo 4,99hanno ricevuto il primo assegno grazie a un anticipo versato dall’azienda, che poi avrà il conguaglio. Lain deroga gestita dalle Regioni sconta ritardi ancora peggiori: finora le domande inviate all’istiuto dagli enti locali per l’autorizzazione al pagamento sono 122.747 e solo 29.350 beneficiari sono stati pagati. Il totale dei lavoratori beneficiari di cig ordinaria per Covid è 4.987.218. Di questi, 3.587.745 hanno ricevuto l’anticipo dalle aziende e per 1.399.473 è “in corso” il pagamento diretto da. Per ...

francescoseghez : Le prime analisi di @INPS_it e @bancaditalia sulle erogazioni dei pagamenti connessi al Cura Italia:… - borghi_claudio : Finita la commissione. Nulla di fatto. il testo del cura Italia rimane quello del Senato e domani andrà in aula così - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie a Decreto Cura Italia rischiano di tornare a casa personcine come Nitto Santapaola, Pippo Calò, Le… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Cura Italia, Inps: “Al 28 aprile 7,8 milioni di persone in cassa integrazione”. Quella in deroga pagata solo a 29.350… - Barbara68545184 : RT @fattoquotidiano: Cura Italia, Inps: “Al 28 aprile 7,8 milioni di persone in cassa integrazione”. Quella in deroga pagata solo a 29.350… -

Ultime Notizie dalla rete : Cura Italia Decreto Cura Italia: confermata la possibilità di assenza dal lavoro fino al 30 aprile Osservatorio Malattie Rare Deroghe, senza coraggio, alla disciplina sui contratti a tempo determinato

La legge di conversione del Decreto "Cura Italia", ad oggi non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, va ad incidere sui divieti, mentre nulla dice circa le ragioni giustificative per la proroga del ...

Covid-19 e lavoro: le donne pagheranno il prezzo più alto

La fase 2 si avvicina e senza un supporto adeguato molte donne, che guadagnano meno degli uomini, saranno costrette a rinunciare al lavoro per occuparsi dei figli, sacrificando la loro indipendenza e ...

La legge di conversione del Decreto "Cura Italia", ad oggi non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, va ad incidere sui divieti, mentre nulla dice circa le ragioni giustificative per la proroga del ...La fase 2 si avvicina e senza un supporto adeguato molte donne, che guadagnano meno degli uomini, saranno costrette a rinunciare al lavoro per occuparsi dei figli, sacrificando la loro indipendenza e ...