Cristiano Malgioglio senza peli sulla lingua: “Ho un folle desiderio di…” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Cristiano Malgioglio nostalgico su Instagram Qualche giorno fa Cristiano Malgioglio ha compiuto gli anni e per l’occasione la sua cara amica Barbara D’Urso gli ha fatto una bella sorpresa. Avendolo in collegamento via Skype a Pomeriggio Cinque, Carmelita gli ha mostrato una clip che racchiude tutta la sua lunga carriera artistica. Un video che ha emozionato tantissimo il paroliere siciliano anche se è giù di morale per quello che sa accadendo in Italia e nel resto del mondo. Ovviamente si riferisce all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e alla lunga quarantena che dovrebbe concludersi il 4 maggio. Infatti da quel giorno partirà la Fase 2 anche se continueranno ad esserci dei restringimenti e molte attività rimarranno chiuse. Il grande desiderio del cantautore siculo Nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram, Cristiano ... Leggi su kontrokultura Cristiano Malgioglio senza freni : “Ho un desiderio folle”

Cristiano Malgioglio confessa sui social : “Ho un desiderio folle”

Barbara D’Urso : “Malgioglio pulisci casa?” e Cristiano : “Sì - scopo" (Di mercoledì 29 aprile 2020)nostalgico su Instagram Qualche giorno faha compiuto gli anni e per l’occasione la sua cara amica Barbara D’Urso gli ha fatto una bella sorpresa. Avendolo in collegamento via Skype a Pomeriggio Cinque, Carmelita gli ha mostrato una clip che racchiude tutta la sua lunga carriera artistica. Un video che ha emozionato tantissimo il paroliere siciliano anche se è giù di morale per quello che sa accadendo in Italia e nel resto del mondo. Ovviamente si riferisce all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e alla lunga quarantena che dovrebbe concludersi il 4 maggio. Infatti da quel giorno partirà la Fase 2 anche se continueranno ad esserci dei restringimenti e molte attività rimarranno chiuse. Il grandedel cantautore siculo Nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram,...

KontroKulturaa : Cristiano Malgioglio senza peli sulla lingua: “Ho un folle desiderio di...' - - baffi_francesco : @La7tv @VittorioSgarbi Invitare Sgarbi in un programma in cui si parla di politica è come invitare Cristiano Malgio… - k_namjoonie_ : Su ig mi è arrivata la notifica che sia Ten che Cristiano Malgioglio sono in live e io mo chi guardo questi sono i… - busumbo : @VedeleAngela @Pontifex_it Io dico che tu di Cristiano puoi giusto avere a che fare con Malgioglio - simothemaio_ : RT @GIUSIVENE: C'è una gif di Cristiano Malgioglio letteralmente per qualsiasi cosa -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio senza peli sulla lingua: “Ho un folle desiderio di…” Kontrokultura Cristiano Malgioglio confessa sui social: “Ho un desiderio folle”

A poche ore dal messaggio a reti unificate del Premier Giuseppe Conte sulla tanto discussa fase due del lockdown, arrivano anche dal mondo dello spettacolo le manifestazioni di insofferenza per una qu ...

QUARANTENA VIP CHEF. Cristiano Malgioglio e le percosse alla pizza (VIDEO)

Cristiano Malgioglio, cantautore, paroliere, personaggio televisivo ed ora anche chef alle prese con l’impasto della pizza. Un impasto un po’ maltrattato e un incidente in aguato; un pezzo di impasto ...

A poche ore dal messaggio a reti unificate del Premier Giuseppe Conte sulla tanto discussa fase due del lockdown, arrivano anche dal mondo dello spettacolo le manifestazioni di insofferenza per una qu ...Cristiano Malgioglio, cantautore, paroliere, personaggio televisivo ed ora anche chef alle prese con l’impasto della pizza. Un impasto un po’ maltrattato e un incidente in aguato; un pezzo di impasto ...