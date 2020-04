Cristiano Giuntoli si racconta | “Non potevo dire di no al Napoli”

Leggi su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il ds del Napoliha parlato a “Il resto del Carlino” ricordando il giorno in cui il Carpi festeggiò la promozione in Serie A. “Solo oggi avrò ricevuto sul telefonino cento fra messaggi e foto di quella notte di 5 anni fa, ho ancora i brividi a pensare quello che abbiamo fatto. A me sembra l’altro ieri. In mattinata ho ricevuto i messaggi e le foto di tanti di quel gruppo di ’matti’, Castori, Canepa, il patron e il presidente. Un po’ di emozione c’è ancora, lo ammetto, a ripensare ad allora, è stata una storia incredibile. Penso che quel gruppo assemblato e fatto crescere in casa con la maglia del Carpi sia valso sul mercato 7080 milioni di euro. Io vado indietro, penso a Sportiello e Laurini, a Memushaj che presi per 5 mila euro quando era all’Aosta. Gagliolo che lo vidi per caso mentre ...