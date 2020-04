Crisi del petrolio e crisi energetica, siamo a un bivio: conservazione o modernizzazione (Di mercoledì 29 aprile 2020) La crisi del petrolio insieme alla crisi economica causata dalla pandemia da malattia Covid-19, che scenari aprono per il futuro energetico del nostro paese? Le energie rinnovabili avranno uno stop o al contrario sarà l’occasione per accelerare verso la conversione ecologica necessaria per dare anche una risposta a future pandemie?C’è un legame tra crisi energetica e pandemia perché per aiutare l’economia ad uscire dalla profonda recessione in cui si trova causata dalla malattia Covid-19, l’energia avrà un ruolo importante insieme a nuovi investimenti strategici in infrastrutture pubbliche come la sanità, il welfare, i trasporti e la digitalizzazione.Il 21 aprile il costo del barile di West Texas Inytermediate (WTI), punto di riferimento per il petrolio statunitense, è sceso a meno di 37,63 $ un record storico, in pratica ... Leggi su huffingtonpost Le divisioni dell’Europa sulla Cina mettono in crisi il post pandemia

Coronavirus - il commissario Arcuri : “La durata della crisi economica e sociale è imprevedibile”

La crisi delle famiglie - raddoppiati gli aiuti «C’è emergenza ma anche la solidarietà» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ladelinsieme allaeconomica causata dalla pandemia da malattia Covid-19, che scenari aprono per il futuro energetico del nostro paese? Le energie rinnovabili avranno uno stop o al contrario sarà l’occasione per accelerare verso la conversione ecologica necessaria per dare anche una risposta a future pandemie?C’è un legame trae pandemia perché per aiutare l’economia ad uscire dalla profonda recessione in cui si trova causata dalla malattia Covid-19, l’energia avrà un ruolo importante insieme a nuovi investimenti strategici in infrastrutture pubbliche come la sanità, il welfare, i trasporti e la digitalizzazione.Il 21 aprile il costo del barile di West Texas Inytermediate (WTI), punto di riferimento per ilstatunitense, è sceso a meno di 37,63 $ un record storico, in pratica ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Conte in serata a #Milano, #Bergamo e #Brescia. E' la prima visita del premier in #Lombardia dall'i… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Conte a Milano: 'Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità'. E' la prima visita del premie… - sandrogozi : ?? Trovatemi giovedì 30 aprile alle 17:00 in diretta Facebook sulla pagina di @ItaliaVivaPt. ???? La… - willerdino : RT @Linkiesta: Per l'ennesima volta Conte si è dimostrato inadeguato. Così come i suoi imbarazzanti ministri grillini e l’opposizione più i… - tinifan75 : RT @AugustoBisegna: #votocolportafoglio #Bentivogli #Ferrari a metà febbraio, mentre gran parte della politica ancora non aveva chiara la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi del "La crisi del 2008? Più grave, ma rischiamo una curva negativa simile" Il Piccolo Manovra, il Pd: "Noi responsabili Vergognosa assenza di Musumeci"

Il dibattito sulla finanziaria a Sala d'Ercole. VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 3 commenti Stampa PALERMO - “L’assenza del presidente Musumeci ai lavori d'Aula per l’esame della finanziaria è verg ...

Bankitalia: per superare la crisi evitare politiche di bilancio restrittive

Per superare la crisi del coronavirus si dovranno evitare politiche di bilancio restrittive, ma è necessaria una strategia di lungo periodo che porti anche alla riduzione del debito pubblico. Lo ha ...

Il dibattito sulla finanziaria a Sala d'Ercole. VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 3 commenti Stampa PALERMO - “L’assenza del presidente Musumeci ai lavori d'Aula per l’esame della finanziaria è verg ...Per superare la crisi del coronavirus si dovranno evitare politiche di bilancio restrittive, ma è necessaria una strategia di lungo periodo che porti anche alla riduzione del debito pubblico. Lo ha ...