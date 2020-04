Credimi, il 50% delle richieste di finanziamento proviene dalla Campania (Di mercoledì 29 aprile 2020) Crescono le domande di Credimi Futuro, il finanziamento erogato in modalità digitale da Credimi, leader europeo del digital lending per imprese, che dallo scorso 20 aprile ingloba le garanzie statali previste dal Decreto Liquidità: copertura del Fondo di Garanzia al 90% su un ammontare massimo del 25% del fatturato aziendale 2019 per PMI con meno di 500 dipendenti. I finanziamenti di Credimi – rivolti a Società di Capitali con almeno un bilancio depositato e Società di Persone con almeno una dichiarazione fiscale, che abbiano un fatturato superiore a 100.000 euro – attivano affidamenti aggiuntivi rispetto a quelli bancari grazie anche a “Italianonsiferma”, l’innovativa operazione implementata con il Gruppo Generali. Una emissione di titoli di un valore pari a 100 milioni di euro, collocata interamente a risparmiatori privati e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 aprile 2020) Crescono le domande diFuturo, ilerogato in modalità digitale da, leader europeo del digital lending per imprese, che dallo scorso 20 aprile ingloba le garanzie statali previste dal Decreto Liquidità: copertura del Fondo di Garanzia al 90% su un ammontare massimo del 25% del fatturato aziendale 2019 per PMI con meno di 500 dipendenti. I finanziamenti di– rivolti a Società di Capitali con almeno un bilancio depositato e Società di Persone con almeno una dichiarazione fiscale, che abbiano un fatturato superiore a 100.000 euro – attivano affidamenti aggiuntivi rispetto a quelli bancari grazie anche a “Italianonsiferma”, l’innovativa operazione implementata con il Gruppo Generali. Una emissione di titoli di un valore pari a 100 milioni di euro, collocata interamente a risparmiatori privati e ...

RitaPandolfi2 : @imieipassi Beh spero tu non ce l'abbia con me anche perchè io ne ho spesi 50??(tanti lo stesso) , ma credimi alla m… - daniele19921 : RT @Maxmegademon1: @marcopiccari1 Marco credimi,fermo restando che in linea di massima concordo con te,ma stare a casa 50 giorni reclusi e… - Maxmegademon1 : @marcopiccari1 Marco credimi,fermo restando che in linea di massima concordo con te,ma stare a casa 50 giorni reclu… - CARPINETIF : @Giancar70709960 @UtherPe al momento attuale 0.50 € è prezzo impossibile anche per quelle importate dalla Cina, credimi! - Wannabesciampi : @Nilic_Kirillov @SpaamIsBack Non è questione di scopare. È che si pensa che possa mancare un parente e non un fidan… -

Ultime Notizie dalla rete : Credimi 50% Credimi, il 50% delle richieste di finanziamento proviene dalla Campania Il Denaro Credimi, il 50% delle richieste di finanziamento proviene dalla Campania

Crescono le domande di Credimi Futuro, il finanziamento erogato in modalità digitale da Credimi, leader europeo del digital lending per imprese, che dallo scorso 20 aprile ingloba le garanzie statali ...

Come in un film, a Crocetta: «Le banconote volavano ovunque: così ho salvato la pensione a Primo»

Il negoziante Claudio Tocchetto si è accorto dei soldi in strada: «Disseminate lungo 250 metri, le ho raccolte una a una» CROCETTA. Da lontano sembravano dei foglietti che svolazzavano al passaggio de ...

Crescono le domande di Credimi Futuro, il finanziamento erogato in modalità digitale da Credimi, leader europeo del digital lending per imprese, che dallo scorso 20 aprile ingloba le garanzie statali ...Il negoziante Claudio Tocchetto si è accorto dei soldi in strada: «Disseminate lungo 250 metri, le ho raccolte una a una» CROCETTA. Da lontano sembravano dei foglietti che svolazzavano al passaggio de ...