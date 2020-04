“Covidstance – Distanza ma non distinzione” | fotoreportage dalla quarantena

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) COVIDISTANCE –ma non distinzione di Sara Albo e Serena Basta Covidistance è un progetto fotografico natofrustrazione e dall’immobilità che ha paralizzato la maggior parte della popolazione italiana dallo scorso 9 Marzo. Lo “stare a casa” non è stato fonte di gioia per noi, bloccati e forzati a rinunciare a tutti i piani che avevamo programmato per quest’anno, eppure, ci ha dato modo di riflettere e di vedere questo lockdown da un’altra prospettiva. Credit: Sara Albo e Serena BastaMolti sono gli Italiani che hanno sofferto una grande solitudine nel corso di questi mesi, eppure, paradossalmente, il mondo non è mai stato così unito. Unito nel contrastare un male comune, unito nel proteggerci tutti. Le persone sono inoltre, in ogni parte del globo, isolate nelle proprie case, separate da amici e parenti, ...