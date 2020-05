6000sardine : “Rinasceremo come allora” In quest’immagine rimarrà impresso il #25aprile 2020. Un uomo solo che sale sull’altare d… - wordsandmore1 : È stata rimandata a data da destinarsi, a causa del Covid-19, l’uscita nelle sale cinematografiche del nuovo film d… - alepaganotwit : Anche #sole24ore diffida #Conte. Fallimentari le sue politiche economiche post #covid. ?@Confindustria? suona la ca… - Notiziedi_it : Coronavirus Roma, 78 contagiati e si apre il polo Covid al Celio: 150 nuovi posti letto tra i militari. Salesiani,… - ilfaroonline : Regione Lazio, emergenza covid-19: per il terzo settore l’investimento sale a 4,57 milioni di euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sale Covid, sale la protesta dei medici liguri: «Meno 20% in busta paga, altro che premi» Il Secolo XIX Coronavirus in Italia, quasi 5000 guariti in un giorno: diminuiscono i malati e i nuovi casi

Sale a 205.463 il numero di casi totali di coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia, +1.872 rispetto a ieri (quando l’incremento era stato di 2.086). Dato particolarmente incoraggiante in virtù ...

L’Auditorium si veste del tricolore e ospita un palco del concertone tv

Si svolgeranno nella sala Sinopoli dell’Auditorium alcuni dei concerti del Primo Maggio. Il Parco della Musica ha creato per la diretta l’hastag #LaCulturasiCura, un impegno e una dimostrazione della ...

Sale a 205.463 il numero di casi totali di coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia, +1.872 rispetto a ieri (quando l’incremento era stato di 2.086). Dato particolarmente incoraggiante in virtù ...Si svolgeranno nella sala Sinopoli dell’Auditorium alcuni dei concerti del Primo Maggio. Il Parco della Musica ha creato per la diretta l’hastag #LaCulturasiCura, un impegno e una dimostrazione della ...