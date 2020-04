Covid, quadro stabile: aumentano i guariti e diminuiscono ricoverati. Ma ancora 323 morti. Migliora la Lombardia, non il Piemonte (Di mercoledì 29 aprile 2020) aumentano i guariti, diminuiscono i ricoverati. Ma ci sono ancore 323 morti. Resta stabile la situazione del contagio in Italia, pur confermandosi il calo dei malati per coronavirus. Sono complessivamente 104.657, 548 meno di ieri. La diminuzione ieri era stata di 608 mentre lunedì c’era stato un decremento di 290 malati. Sono salite a 27.682 le vittime, con un incremento di 323 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 382. I guariti, invece, sono 71.252, con un incremento di 2.311 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 2.317 unità. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus: ad oggi sono 1.795, 68 in meno rispetto a ieri. Di questi, 634 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri. Dei 104.657 malati complessivi, 19.210 sono ricoverati con sintomi, 513 in meno rispetto a ieri, e 83.652 sono quelli in ... Leggi su ilfattoquotidiano Bozza di accordo Quadro Governo-Regioni per il recepimento delle direttive nazionali post COVID19 in Lombardia – ancora bufale a mezzo WhatsApp

Piquadro - fatturato esercizio in crescita con impatto Covid-19 su 4° trimestre

Ultime Notizie dalla rete : Covid quadro Covid, quadro stabile: aumentano i guariti e diminuiscono ricoverati Il Fatto Quotidiano Coronavirus, dal Caffè Greco ai Tre Scalini: «È la fine di bar e ristoranti»

«Eravamo pronti per riaprire, è stata una doccia fredda». «Perché i musei sì e noi no?». «Hanno idea di quanto sia difficile mantenere un’attività?». La delusione tra i ristoratori e i proprietari dei ...

Reddito Irpef degli abruzzesi, l’allarme di Confcooperative Abruzzo: crescerà la povertà, si agisca subito

Pescara. Già prima dell’emergenza coronavirus, più di un terzo della popolazione abruzzese viveva in una situazione di fragilità economica: ora questa fascia rischia di ampliarsi in maniera preoccupan ...

